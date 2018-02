Ci sarà spazio per un solo giocatore del Genoa nella nuova Nazionale di Gigi Di Biagio.



. Secondo quanto ricostruito questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, soltanto Mattia Perin farà parte del nuovo gruppo azzurro diretto almeno fino al prossimo giugno dall'ex centrocampista di Roma e Inter.



. Niente da fare per gli altri tre papabili azzurri del Grifone. Davide Biraschi, nonostante la chiamata per lo stage svoltosi tra lunedì e ieri a Coverciano, non farà parte del gruppo delle prime scelte. Ma anche il compagno di reparto Armando Izzo , spesso chiamato in Nazionale sia da Conte che da Ventura, verrà lasciato a Genova. Al suo posto Di Biagio preferirà puntare sulla vecchia guardia formata da Bonucci e Chiellini con Romagnoli, Rugani e Caldara a fare da rincalzi.



Speranze azzurre al lumicino infine anche per Andrea Bertolacci. Le buone prestazioni mostrate dal centrocampista romano nelle ultime settimane non sono bastate a convincere il neo CT a scommettere su di lui. Almeno per il momento.