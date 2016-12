Vacanze natalizie decisamente lunghe per il Genoa.

I giocatori rossoblù saranno infatti tra gli ultimi dell'intera Serie A a tornare al lavoro dopo la pausa di fine anno.

Per Burdisso e compagni il rientro al Signorini di Pegli è previsto per lunedì 2 gennaio. Da quel giorno inizierà l'avvicinamento alla prima gara del 2017, la sfida interna contro la Roma valida per l'ultimo turno del girone d'andata di campionato.

A rispondere all'appello non ci saranno volti nuovi, in quanto la finesta del mercato invernale aprirà ufficialmente i battenti soltanto il giorno dopo, martedì 3. Viceversa non è da escludere che Leonardo Pavoletti, promesso sposo del Napoli di Maurizio Sarri, possa non essere più parte del gruppo rossoblu. Soprattutto se le visite mediche a cui si sottoporrà dopodomani l'attaccante livornese non dovessero riscontrare problemi fisici tali da impedire il suo trasferimento in maglia azzurra.