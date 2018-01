L'arrivo al Genoa dell'esterno destro Pedro Pereira comporterà con ogni probabilità l'addio al Grifone di un omologo attualmente presente nella rosa rossoblu.



Sulla stessa fascia del portoghese Davide Ballardini può infatti attualmente contare già sulla presenza di Aleandro Rosi e Darko Lazovic e proprio il serbo sembra il candidato numero uno a lasciare Pegli. Il numero 22 rossoblu d'altronde già da qualche tempo sembra non rientrare più nei piani del tecnico romagnolo che ha sempre puntato sul laterale di scuola Roma sostituendolo nelle ultime gare in caso di necessità addirittura con l'adattato Davide Biraschi.



Nelle scorse settimane Lazovic è stato cercato in Belgio dal Bruges ma il serbo ha respinto al mittente l'offerta dicendosi non particolarmente attratto dall'avventura nelle Fiandre. In passato su di lui si era mosso anche il Torino che su suggerimento dell'allora tecnico Sinisa Mihajlovic aveva individuato proprio nel ragazzo cresciuto nel vivaio della Stella Rossa di Belgrado il rinforzo ideale per le propria corsia esterna. L'arrivo al Toro di Walter Mazzarri sembra tuttavia aver definitivamente raffreddato questa pista.



L'entourage di Lazovic resta comunque alla finestra in attesa di eventuali nuove offerte in arrivo da qui al prossimo 31 gennaio.