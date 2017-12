Mattina della vigilia natalizia all'insegna del lavoro per i giocatori del Genoa, ritrovatisi quest'oggi a Pegli per la prima sessione d'allenamento in vista dell'ultimo impegno del 2017, quello che sabato prossimo porterà il Grifone a far visita al Torino.



Come sempre accade in occasioni delle sedute post-gara, l'organico rossoblù è stato diviso in due blocchi: da una parte chi è sceso in campo ieri contro il Benevento ad eseguire lavoro di scarico, dall'altra chi invece la gara con i sanniti l'ha vista dalla panchina o dalla tribuna.



Unico assente Aleandro Rosi, uscito malconcio dalla sfida con i giallorossi campani ha causa di una fortissima contusione al volto. Le sue condizioni verranno valutare nei prossimi giorni per capire se l'ex laterale della Roma potrà o meno essere in campo sabato pomeriggio. Domani giornata di meritato riposo per i rossoblù che riprenderanno gli allenamenti nel pomeriggio di Santo Stefano.