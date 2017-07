Gianluca Lapadula è a Genova. Oggi è il giorno delle visite mediche per l'ormai ex attaccante Milan all'Istituto Il Baluardo e prime parole da giocatore rossoblù: "Contento? Molto. Cosa mi aspetto da questa esperienza? Sicuramente sono molto contento di essere qua e spero di fare benissimo. Perché il Genoa e il sì alla corte di Preziosi? Perché mi ha voluto fortemente, era un anno che mi volevano". Lapadula si trasferisce nella squadra di Juric per una cifra complessiva di 13 milioni di euro, di cui 2 subito come prestito oneroso e i restanti 11 dopo il riscatto obbligatorio. Dopo l'arrivo nel ritiro austriaco del Genoa di Bertolacci, un altro calciatore del Milan si appresta ad accarsi al Grifone.