In vista della partita di domenica contro il Milan, Ervin Zukanovic, difensore del Genoa ha parlato dell'imminente match al Secolo XIX. Qui le sue parole: "Abbiamo sempre giocato per vincere, anche quando per esempio siamo andati a San Siro per affrontare l’Inter. Abbiamo creato tante occasioni e subito pochissimo. Poi abbiamo preso quel gol alla fine, brutto. Sì, possiamo mettere in difficoltà il Milan. Non guardo il nome dell’avversario, dobbiamo solo pensare a fare il nostro gioco e fare punti. La svolta con la vittoria contro il Cagliari? Ne sono sicuro, perché il gruppo è forte, la squadra c’è ed è col mister. Stiamo crescendo, ho grande fiducia".