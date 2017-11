Davide Ballardini non è Re Mida. Pertanto nessuno si aspetta che sappia trasformare in prezioso oro ciò che fino a ieri era modesto stagno. Soprattutto non si può pretendere che lo faccia nel giro di pochi giorni.



Eppure il suo terzo debutto sulla panchina del Genoa sarà per lui già un banco di prova. Non certo un esame senza appello, quanto piuttosto un test importante per capire meglio il Grifone che verrà. Più che per il risultato, che peraltro avrà comunque una valenza non indifferente visto il distacco che già separa il Crotone dal Genoa, la sfida dello Scida sarà un primo banco di prova soprattutto dal punto di vista caratteriale.



Uno dei talloni d'Achille della gestione di Ivan Juric è stato proprio l'atteggiamento lassista tenuto negli scontri con le dirette concorrenti. Specialmente fuori casa il Grifone dall'accento croato non ha mai saputo graffiare, subendo spesso dolorose ferite, ultima quella di 3 settimane fa contro la Spal. Le uniche eccezioni a questa regola non scritta sono state la trasferta di Bologna del settembre 2016, all'alba dell'era Juric con un Genoa che però evidentemente viveva ancora della rendita lasciatagli in eredità dall'epopea gasperiniana, e di Cagliari nel mese scorso, al cospetto di una delle poche squadre in quel momento messe peggio dei liguri. Per il resto contro le cosiddette medio piccole in un campionato e un quarto sono arrivate soltanto figuracce e pochissimi punti. Un bottino magrissimo, degno frutto di prestazioni a dir poco avvilenti.



Ecco perché, più che una vittoria a tutti i costi, ciò che si chiede domenica a Ballardini ed ai suoi uomini è di tornare dalla Calabria a testa alta e con le magliette ancora madide di sudore. Un Grifone da battaglia, che non si consegni all' avversario e non si rassegni al proprio destino. Sarebbe questo il vero e più significativo segno di discontinuità rispetto al recente passato.