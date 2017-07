Se Enrico Preziosi non avesse fatto l'imprenditore probabilmente il lavoro della sua vita sarebbe stato quello di animatore turistico.



Lo dico non in maniera polemica, bensì con l'ammirazione di chi ogni volta resta sorpreso e stupito dai modi sempre originali con cui il presidente del Genoa riesce a galvanizzare le altrimenti assopite estati pallonare di una tifoseria alla quale neanche sotto l'ombrellone sembrano più concessi i sogni di gloria.



FIORELLO 2.0 - Da ormai quasi cinque lustri, Preziosi sembra non perdere occasione per dimostrare di possedere innate doti da intrattenitore estivo che farebbero impallidire anche l'abbronzatissimo Fiorello degli anni d'oro. Solitamente in questo periodo dell'anno, ma anche durante le sessioni di mercato invernale, il Joker riusciva a guadagnare le prime pagine dei quotidiani grazie alle sue sempre sbalorditive mosse di mercato, sia in entrata che in uscita.



TORMENTONE - Ora però, in tempi di vacche magre, con la società rossoblu ancora ferma al palo in maniera del tutto inusuale, se si eccettua il comunque clamoroso caso Pellegri-Salcedo, Preziosi sembra comunque aver trovato il modo di dar da lavorare all'intera categoria dei giornalisti sportivi italiani. Più che il duetto tra Morandi e Rovazzi, che imperversano ormai ovunque con le note della loro Volare, il vero tormentone dell'estate sembra essere il passaggio di proprietà del Genoa. A maggior ragione adesso che anche l'altra grande telenovela estiva, il rinnovo di Donnarumma con il Milan, sembra essere giunta all'epilogo.



Francamente non so quanto andrà avanti ancora questa questione. Magari tra una settimana sarà tutto concluso o forse tra due mesi saremo ancora qui a parlare di fondi, cordate e imprenditori. Nel frattempo, per l'ennesima volta, Preziosi avrà messo in mostra le proprie doti di intrattenitore dandoci parecchio da leggere e molto di cui parlare in riva al mare.