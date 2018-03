Non ci resta che sperare in Pepito.



Dopo aver sottolineato nelle scorse settimane la solidità difensiva del Genoa di Ballardini, una delle migliori del campionato, inevitabilmente con i primi scricchiolii l'attenzione si sposta sui numeri dell'attacco rossoblù. E in questo le statistiche non sono per nulla benevole.



Il Grifone vanta attualmente il terzo peggior attacco del campionato, addirittura il penultimo se si considerano solo le gare casalinghe. Gli attaccanti latitano dai tabellini, tanto che Il miglior marcatore della squadra ha all'attivo appena tre reti (record condiviso dal trio Pandev-Laxalt-Galabinov). Come se non bastasse ci si aggiunge poi la deludente stagione di Gianluca Lapadula, arrivato in estate come l'uomo in grado di fare la differenza sotto rete ma autore finora della miseria di due reti, peraltro entrambe su rigore.



Salutato Pellegri ormai da due mesi, al Genoa non resta a questo punto che sperare in una tardiva esplosione di Giuseppe Rossi. Attaccante italo-americano dalla carriera costellata dagli infortuni non si è purtroppo smentito neppure in Liguria. Dopo due sprazzi di partita contro la Juve in Coppa Italia ed il Torino in campionato risalenti alle festività di fine anno, Pepito ha passato gli ultimi due mesi e mezzo in infermeria, cosa purtroppo abituale per lui. Ora però sembra finalmente pronto, anche se i minuti di autonomia che ha nelle gambe sono ancora lontani da essere 90.



Occorrerà quindi ancora un po' di pazienza per vedere il ragazzo del New Jersey godere di un'autonomia completa. Nel frattempo però a questo Grifone può andare bene anche un Pepito a mezzo servizio. Messi come siamo là davanti non possiamo che accontentarci di questo...