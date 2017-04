C'era da aspettarselo: neanche il tempo di addormentarsi in un necessario sonno riparatore che per il Genoa è arrivato subito il momento di risvegliarsi.

A riportare il Grifone alla realtà sono stati gli schiaffi di una Vecchia Signora evidentemente ancora indignata per lo sgarbo subito all'andata, quando i picciotti di Juric si permisero il lusso di rifilarle tre sonore sberle. Ieri quell'onta è stata vendicata con gli interessi, ma in casa rossoblu più che la sculacciata subita da Madama a preoccupare sono adesso altri pensieri.

VISTA SUL BARATRO - L'impronosticabile vittoria dell'Empoli a San Siro e la caduta dei cugini di fronte al ritrovato Crotone accorciano infatti in maniera molto pericolosa una classifica che rischia di farsi minacciosa per Burdisso e compagni.

Come era lecito attendersi, chi finora ha camminato e spesso l'ha fatto, visto l'anomalo andamento lento di questo campionato, anche a passo più che rilassato, con l'approssimarsi del fischio finale della stagione ha cominciato a correre. I calabresi, in particolare, nelle ultime settimane hanno letteralmente cambiato marcia, intraprendendo un ritmo (dieci punti in quattro gare) da corsa-scudetto.

La linea rossa per il Grifone rimane ancora a debita distanza, dal momento che i sei punti che separano Juric dal suo vecchio club sono in realtà sette, visto il provvidenziale vantaggio negli scontri diretti, e le giornate che mancano alla fine del torneo sono ora appena cinque. Però il calendario del Genoa è tuttaltro che agevole e bisognerà stare molto attenti prima di commettere ulteriori passi falsi.

SVEGLIA - Tuttavia dopo la batosta di Udine, che due settimane fa costò la panchina a Mandorlini, dissi che per riprendere a correre i rossoblu avrebbero avuto bisogno di uno stimolo esterno, in arrivo proprio da Crotone. Solo il pericolo di una retrocessione avrebbe potuto ridare un po' di concentrazione ad una squadra ormai moralmente in vacanza da un pezzo.

Ora vedremo se la mia previsione fu azzecata o meno. In caso contrario, saranno dolori seri...