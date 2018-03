L'avevo detto la scorsa estate attirandomi fiumi di critiche, ribadisco adesso: Mattia Perin si merita di lottare per altri traguardi.



Dopo aver ricevuto tanto dal Genoa e aver ricambiato tutto, rimettendoci anche due ginocchia e una spalla, è forse giunta l'ora per l'airone di Latina di spiccare il volo verso altri lidi nei quali possa trovare la definitiva consacrazione anche a livello internazionale. So che per un tifoso veder partire un proprio beniamino, oltretutto nato e cresciuto sotto l'ala protettiva del Grifone, è un colpo al cuore ma se si vuole bene ad una persona è giusto non impedirgli di seguire le sue legittime aspirazioni.



Perin in questi anni ha dimostrato di essere un portiere valido ed affidabile che non merita di stare in una società mediocre come il Genoa attuale, il cui massimo obiettivo stagionale può essere quello di una salvezza tranquilla. Mattia è un campione a tutto tondo ma per completare il cerchio deve giustamente dimostrare di poter far bene anche in altre piazze dove si lotta per traguardi concreti e prestigiosi.



Non so dove andrà a fine stagione, né tantomeno se realmente saluterà quei colori che fino ad oggi sono stati per lui una seconda pelle. Di certo io non lo condannerò qualunque sia la sua scelta punto. Anzi continuerò ad essere uno dei suoi più strenui sostenitori, augurandogli di poter arricchire il proprio palmares personale e magari, perché no, anche quello della nazionale Azzurra.