Un comunicato del Fc Viitorul dà conferma alle indiscrezioni delle ultime ore. George Hagi vuole riportare in Romania il figlio Ianis, trequartista classe '98 che in viola ha collezionato appena due presenze in Serie A (è aggregato stabilmente alla Primavera). "Fc Viitorul - si legge nella nota - annuncia pubblicamente che il 30 dicembre ha inoltrato alla Fiorentina l'offerta per l'acquisto di Ianis Hagi alla stessa cifra pagata dai Viola nell'estate 2016 (800mila euro, ndr). Dallo scorso 22 dicembre l'azionista di maggioranza del nostro club, George Hagi, è in Italia per completare il trasferimento".