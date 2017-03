Un anno fa, nell’amichevole di Berlino, l’Inghilterra firmò una spettacolare vittoria in rimonta, ma per i bookmaker sarà difficile ripetere l’impresa. Nella nuova sfida amichevole con la Germania, stavolta a Dortmund, le quote lanciano la nazionale tedesca, imbattuta da sei partite (l’ultimo ko è quello con la Francia a Euro 2016), periodo durante il quale non ha incassato neanche un gol. La vittoria di Loew e i suoi si gioca a 1,70 sul tabellone Snai, in netto vantaggio sul 3,70 del pareggio (che nei confronti diretti manca addirittura dal 1996) e sul 4,60 di Southgate e i suoi.