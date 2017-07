Il ct della Germania, Joachim Low ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Confederations Cup contro il Cile: "Il Mondiale richiede uno sforzo sovrumano. Per vincere questo torneo dovremo offrire una prestazione superiore, di assoluto livello, perché in finale ci troveremo di fronte la squadra più flessibile del mondo dal mondo di vista tattico. Il Cile è una formazione che sa come e quando cambiar pelle durante la partita. Sono molto contento che la nostra Under 21 abbia vinto il titolo europeo, mi congratulo con lo staff tecnico e la squadra".