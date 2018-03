Steven Gerrard dagli studi di BT Sport ha commentato la vittoria della Juventus a Wembley: “La gente dice che i bianconeri sono ormai in fase calante? Sì, credo che sia vero. Ma le grandi squadre a questi livelli, anche quando non giocano bene e non riescono ad esprimersi al meglio, semplicemente non si lasciano prendere dal panico e trovano una via di uscita. La maggior parte delle squadre in una situazione simile si sarebbe lasciata sopraffare dalla paura, ma gli juventini sono rimasti calmi dall’alto della loro esperienza, hanno giocato da squadra capace di attendere i momenti magici. Si pensi al movimento di Higuain all’interno dell’area o la tranquillità di Dybala in quella splendida conclusione”.