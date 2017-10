Intervistato da Sky Sports UK Steven Gerrard ha 'chiamato' Harry Kane al Liverpool: "E' il giocatore più in forma al mondo, in termini di gol realizzati e gioco espresso. Adoro il giocatore e il personaggio, guardo molte sue interviste e l'ho anche incontrato un paio di volte. Penso sia un modello e ambasciatore perfetto per questo sport, adoro come affronta il suo lavoro. Ho parlato anche con persone che lo conoscono meglio di me e dicono sia ossessionato dall'allenamento sul campo. Sono sicuro che sarà ricompensato per il duro lavoro. Sono felice che sia inglese, vorrei che fosse un Red (giocatore del Liverpool, ndr)".