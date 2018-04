Intervistato da RMC sport, il noto conduttore televisivo (tifoso milanista), Gerry Scotti, ha parlato del derby e spiegato come calciatori come Icardi non vadano assolutamente fischiati per un motivo molto semplice: si caricano e fanno gol.



“Chi non fischierei dell'Inter? Icardi. Guai a fischiarlo, è un killer, fa gol in qualsiasi modo. Si era spento per due-tre settimane, poi si è rimesso a sparare i gol e la solfa è cambiata. Per vincere nel calcio serve un attaccante che segni tanto”.



SUL DERBY - “Quindici giorni fa vedevo il Milan favorito, ora è il contrario: l’Inter è più in forma, anche se i rossoneri contro la Juventus hanno giocato la miglior partita della stagione. Non serve il pareggio a noi, da milanista devo sperare nella vittoria per raggiungere il traguardo Champions. Bisognerà prendere i 3 punti anche contro il Napoli”.