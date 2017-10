"Si sa, Ghoulam non rinnoverà con il Napoli". Le parole dell'agente di Mario Rui qualche settimana fa fanno ancora rumore nell'ambiente azzurro. Perché uno dei grandi protagonisti di questo inizio di stagione, il laterale mancino Faouzi Ghoulam, ha quel contratto a scadenza nel prossimo giugno che diventa un problema da risolvere. Ci sta lavorando da tempo la dirigenza, il presidente De Laurentiis e il nuovo agente di Ghoulam, Jorge Mendes, uno dei più potenti al mondo.



COSA MANCA - L'accordo economico è praticamente pronto da tempo. Intesa trovata su una base da 2,5 milioni di euro più bonus che possono portare Ghoulam a sfiorare i 3 milioni a stagione, qualcosa in meno; da risolvere rimane la questione dei diritti d'immagine da valorizzare in questo contratto, così come la clausola rescissoria che potrebbe essere inserita tra i 30 e i 40 milioni di euro per accontentare l'algerino. Il Napoli è molto fiducioso e convinto di chiudere la pratica rinnovo entro le prossime settimane.



RUMORS JUVE - Intanto, le voci sulla Juventus continuano ad arrivare. E quelle famose parole dell'agente di Mario Rui aprono una crepa nelle certezze del Napoli, sicuro di ottenere la firma di Ghoulam. Ecco perché i bianconeri sono ancora accostati a Faouzi: la Juve ci ha pensato, è tutto vero, ma al momento non è andata oltre proprio perché aspetta di capire come andrà a finire tra il Napoli e Ghoulam. Questo è lo stato dell'arte. Mentre Jorge Mendes tiene sempre aperta una pista che porti in Premier League (Liverpool ma non solo) o in Spagna (Atlético Madrid in testa), comprensibile la fretta del Napoli. E ora le certezze devono diventare firme...