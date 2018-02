La Gazzetta dello Sport svela i momenti drammatici immediatamente seguiti al nuovo infortunio per Faouzi Ghoulam: "Ha pianto tanto. Ci hanno provato i compagni a confortarlo, ma Ghoulam è sembrato inconsolabile nel suo dramma. Il giocatore s’è accasciato tenendosi tra le mani il ginocchio destro, lo stesso operato. Chissà che la frenesia del recupero in tempi brevi non abbia indotto Ghoulam a forzare al punto tale da infortunarsi nuovamente. Resta la perplessità sulla tipologia di intervento: la ricostruzione del crociato viene fatta trapiantando parte del tendine rotuleo e rilevando una parte di osso dalla stessa rotula e dalla tibia. La conseguenza più frequente è proprio la frattura della rotula per indebolimento"