AAA terzino sinistro cercasi. L'infortunio di Faouzi Ghoulam, out per almeno un mese per la rottura della rotula del ginocchio destro complica i piani del Napoli, che sta pensando di tornare sul mercato degli svincolati per trovare un'alternativa a Mario Rui. Sky Sport fa il punto sui profili seguiti dai Giuntoli, che sta studiando con Sarri e De Laurentiis la giusta strategia: il primo nome sulla lista è quello del classe 1986, ex Inter, Lazio e Udinese, Guilherme Siqueira, svincolato da settembre, che ha giocato l'ultima partita ufficiale con il Valencia ad aprile 2017. Un altro profilo preso in considerazione è quello di Djamel Mesbah, classe 1984, in campo per l'ultima volta nell'ultima di Serie A con il Crotone contro la Lazio.



LE ALTERNATIVE - Non è finita qui. Al casting partecipano anche Hrvoje Milic, svincolato a fine gennaio dall'Olympiacos e Benoit Tremoulinas, 32enne ex Bordeaux, che ha esperienza internazionale ma nell'ultimo periodo ha avuto diversi problemi fisici. Altri nomi sono quelli di Carlinhos, 31enne ex San Paolo, Interacional, Fluminense, Santos e Cruzeiro, Javier Garrido, 32enne spagnolo con un passato nell'AEK Larnaca, nella Lazio e nel Manchester City e Michelangelo Albertazzi, classe 1991, svincolatosi dal Verona a fine dicembre 2017.