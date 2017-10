Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, la Juventus è molto vigile su Faouzi Ghoulam, potrebbe offrire al giocatore almeno un milione e mezzo di euro in più - rispetto ai due milioni e mezzo di cui si parla per il rinnovo con il Napoli. Se al Napoli non riuscirà la missione rinnovo, a febbraio andrà all’assalto: "A giugno scadrà il contratto di Asamoah e con Alex Sandro e Ghoulam la squadra bianconera avrebbe due terzini sinistri di altissimo livello".