L'accordo ancora non c'è. E Faouzi Ghoulam rischia di essere un protagonista del prossimo mercato estivo, per davvero. Il terzino mancino preso dal Napoli quando era al Saint-Etienne oggi è uno dei migliori interpreti del suo ruolo in circolazione, ma va a scadenza di contratto nel 2018 e l'intesa per rinnovare ad oggi è lontana. I nuovi contatti con il Napoli per l'ingaggio (oggi di poco inferiore al milione di euro annuale, attorno agli 800mila) non hanno portato alla fumata bianca, vista la richiesta da 2/2,5 milioni di euro tra fisso e bonus.



Così, su Ghoulam si sono fiondati tanti club europei, dall'Atlético Madrid al Bayern Monaco, prime informazioni che presto diventeranno richieste per il Napoli. Ecco il punto da uno degli hotel del mercato di riferimento per l'agente di Ghoulam e il ds del Napoli, Giuntoli.