Secondo le indiscrezioni riferite dalla redazione di Radio CRC, Faouzi Ghoulam è ancora incerto se rinnovare con il Napoli, potrebbe aspettare ancora, almeno fino al termine di questo calciomercato. Dietro questa attesa ci sarebbe il suo nuovo agente, Jorge Mendes, e soprattutto l'offerta del Monaco. Il club del Principato non ha acquistato terzini mancini dopo l'addio di Mendy al Manchester City. Attraverso Jorge Mendes, il Monaco ha sondato il Napoli per Ghoulam ma si sarebbe sentito sparare 40 milioni come richiesta per il cartellino di Faouzi che ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione. Il Monaco, allora, sarebbe disposto a prendere Ghoulam a parametro zero, offrendo uno stipendio tra i 5 ed i 6 milioni di euro. Ghoulam, però, potrebbe non accontentarsi più di un'offerta di circa 2 milioni di euro fatta dal Napoli per il rinnovo. Il Napoli potrebbe arrivare a soluzioni estreme, come l'esclusione, ma Sarri, naturalmente, insiste per avere Ghoulam utilizzabile.