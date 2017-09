Come rivela Repubblica ci sarebbe stato un passo in avanti decisivo giovedì scorso fra Cristiano Giuntoli e Faouzi Ghoulam per il rinnovo del contratto: proposta forte, da 2,5 milioni di euro d'ingaggio fino al 2022, restano da limare i dettagli relativi a diritti d'immagine e alcune precedenti commissioni.

Una clausola rescissoria ci sarà: unica, valida solo all'estero e fissata a 36 milioni di euro. In casa azzurra regna l'ottimismo: "La società azzurra è convinta di spuntarla: regna l’ottimismo anche perché Ghoulam è felice di far parte del progetto. Ghoulam sarà blindato perché rappresenta un valore aggiunto del Napoli", si legge ancora su Repubblica.