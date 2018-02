Il nuovo acquisto del Chievo, Emanuele Giaccherini ha dichiarato ai microfoni di Radio Crc: "Sono stato benissimo a Napoli, amo questa città e ci tornerò, ma era l'ora di cambiare perché avevo bisogno di fare il calciatore. I soldi non sono tutto nella vita e a livello professionale in azzurro ho avuto poco spazio. A Napoli il livello è altissimo e nessuno mette in dubbio la qualità dei titolarissimi, ma ci sono delle situazioni in cui magari potrebbe giocare chi lo fa meno ma si allena tutti i giorni facendosi il mazzo per giocare. Quando sono andato via ho mandato un messaggio a tutta la squadra e ho scritto anche a Sarri con cui ci siamo lasciati bene. Lui mi stima come uomo e io ho sempre rispettato le sue scelte per cui non c'è nessun problema e, oltretutto, i fatti danno ragione a lui. Mi farebbe piacere che il Napoli arrivasse fino in fondo in questo campionato e infatti a Sarri ho scritto che spero riesca a portare a termine ciò che ha iniziato. Il Napoli è pronto per vincere. Parlai con Mertens e gli dissi che quest'anno avevo sensazioni buone, le stesse che provavo quando vincevo con la Juventus. Senza una mentalità vincente, certe partite il Napoli non le avrebbe vinte e invece ha sempre portato a casa il risultato anche in gare difficili e questi segnali mi fanno capire che la squadra è pronta per vincere".