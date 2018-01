Emanuele Giaccherini è davvero ad un passo dalla maglia blucerchiata. Il centrocampista del Napoli è il nome forte per rimpolpare il centrocampo della Sampdoria, rimasto orfano di Dennis Praet e bisognoso di un innesto in grado di essere utile da subito alla causa di Marco Giampaolo. In questo senso il nome dell'ex Cesena sarebbe perfetto, perchè ha già lavorato con Sarri e conosce bene le metodologie di lavoro dei due tecnici. Oltretutto, Giaccherini e Giampaolo si erano già 'sfiorati', nell'estate 2011: il mister doriano arrivò al Cesena a giugno, il giocatore invece partì alla volta della Juventus ad agosto.



Oggi dovrebbe essere in programma un incontro tra gli agenti del calciatore e la dirigenza blucerchiata. Le alternative per il numero 15 del Napoli sono due: c'è la pista Chievo, e quella genovese. La meta preferita per Giaccherini sarebbe quella doriana, ma ci sarebbero da limare ancora alcuni dettagli. Il principale riguarda la formula del trasferimento: il centrocampista è legato al Napoli sino al 2019, e non sembra intenzionato a ritornare alla corte di Sarri dove sta trovando poco spazio. La Samp invece vorrebbe prelevarlo in prestito secco sino a giugno. Ecco perchè secondo Il Secolo XIX la partita tra i blucerchiati e il Chievo si giocherà tutta tra bonus e eventuale diritto di riscatto: quello dei gialloblù è legato all'eventuale salvezza, quello della società di Corte Lambruschini potrebbe arrivare in caso di qualificazione europea, o magari in base al numero di presenze nelle prossime 16 giornate.



Le sensazioni sono comunque positive, perchè sia la Sampdoria che lo stesso Giaccherini hanno voglia di trovare l'intesa e celebrare al più presto il matrimonio. Se dovesse arrivare l'accordo, l'ex Juve, Sunderland e Bologna potrebbe essere a disposizione già sabato, per Sampdoria-Torino.