L'arrivo di Pavoletti ha di fatto chiuso il mercato in entrata del Napoli, che però, in quest'ultima settimana, si dovrà preoccupare di quello in uscita. Sono, infatti, due i casi che tengono impegnato il presidente Aurelio De Laurentiis: si tratta di Giaccherini e Gabbiadini, entrambi in uscita, ma con soluzioni e motivi diversi.



L'ESTERNO - Le parole dell'agente di Emanuele Giaccherini, Furio Valcareggi, hanno aperto alla cessione del giocatore che, complice l'utilizzo costante di Callejon da parte di Sarri (29 partite su 29), ha trovato poco spazio e cerca una sistemazione stimolante e in cui possa esprimersi con continuità. La Roma si è interessata, mentre oggi il procuratore parlerà con Galliani per portarlo al Milan.



L'ATTACCANTE - Gabbiadini sembra invece più vicino all'approdo in Premier League. Il Southampton infatti ha alzato l'offerta, portandola a 16 milioni di euro più 4 di bonus. Il giocatore sembra pronto ad accettare, l'ultima parola però spetta al Presidente De Laurentis, che deve decidere se trattenerlo in attesa di un offerta maggiore o cederlo subito a queste condizioni.