L'agente del centrocampista classe '85 del Napoli Emanuele Giaccherini, Furio Valcareggi è intervenuto a Radio Crc : "Lui continua ad allenarsi come se fosse un titolare e si farà sempre trovare pronto e pimpante per giocare. E' ovvio che non siamo contenti di giocare poco, ma giocare a Napoli è un onore". In questa stagione Giaccherini è subentrato due volte dalla panchina per un totale di 50 minuti totali giocati.