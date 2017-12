Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per fare il punto sull'immediato futuro del suo assistito. "E il diciottesimo cambio di Sarri - le sue parole -. Trovare uno come lui a gennaio è impossibile. Si allena sempre al massimo, come se fosse un titolare. Ora inizierò a muovermi per capire cosa fare: è un giocatore che migliora le rose di tutti. Al Chievo andrebbe di corsa, ma c'è da tener presente anche l'aspetto economico". Sull'ex azzurro in queste ore c'è anche l'interesse della Fiorentina.