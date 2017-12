La direzione di gara di Piero Giacomelli nella sfida di lunedì sera tra Lazio e Torino continua a far discutere. "Colpa" di quel rigore non assegnato per il tocco di mano di Iago Falqué e dell'espulsione di Ciro Immobile dopo lo scontro con Nicolas Burdisso: episodi che hanno mandato su tutte le furie la società e i tifosi biancocelesti e che sono finiti nel mirino anche di Nicola Rizzoli, designatore arbitrale.



FURIA RIZZOLI - Come riporta Repubblica, nel briefing seguente alla giornata di campionato l'ex arbitro è tornato sulla gara dell'Olimpico: "Perché non hanno rivisto il rigore al video? E poi, perchè Giacomelli non ha ammonito Burdisso, che pure provocava Immobile? Se avete dubbi, rivedete gli episodi".