Lo sfogo di Firenze ha partorito l'effetto desiderato: dopo il pareggio contro i viola nell'ultimo turno di campionato prima della sosta, Luciano Spalletti ha parlato forte e chiaro alla dirigenza dell'Inter, evidenziando la necessità di mettergli a disposizione quei 2-3 rinforzi necessari per allungare una rosa spremuta oltre ogni limite nella prima metà stagione e nonostante tutto ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League. Dopo l'arrivo di Lisandro Lopez dal Benfica, Piero Ausilio e Walter Sabatini sono pronti ad accelerare per altre due trattative che possono decollare da un momento all'altro.



FRENATA PER RAMIRES? - Dopo la difesa, è il turno di ritoccare il centrocampo e Rafinha del Barcellona e Ramires del Jiangsu Suning rappresentano i due fronti più caldi per gli uomini del mercato del club di Corso Vittorio Emanuele. Per entrambi, le prossime ore possono essere risolutive, nonostante per l'ex giocatore del Chelsea le indicazioni provenienti dalla Cina vadano in senso opposto rispetto alle desiderata dell'Inter. PPTV, emittente televisiva di proprietà del gruppo Suning al seguito del Jiangsu nel ritiro di Marbella, ha ribadito nelle scorse ore l'incedibilità di Ramires, nonostante lo stesso allenatore Fabio Capello non abbia chiuso affatto nei scorsi all'ipotesi di un trasferimento in prestito del suo calciatore in nerazzurro. Una presa di posizione comprensibile, utile soprattutto a rassicurare l'opinione pubblica cinese, contraria all'idea che il Jiangsu finisca per diventare satellite del club italiano, ma che non sembra scalfire l'ottimismo dell'Inter sulla buona riuscita dell'operazione.



MA L'INTER... - Spalletti ha espresso da tempo il suo gradimento tecnico per un giocatore in grado di regalare sostanza ed esperienza al reparto di centrocampo, Ausilio e Sabatini stanno invece studiando la formula migliore per aggirare l'ostacolo dell'ingaggio da 10 milioni di euro a stagione perpecito dal giocatore. E poi c'è la forte volontà dell'ex nazionale brasiliano di lasciare la Cina per fare ritorno in Europa e mettersi alla prova nel campionato italiano. Sono ore di attesa, prima dell'affondo che potrebbe essere decisivo: dopo Lisandro Lopez, l'Inter non si vuole fermare.