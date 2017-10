Intervenuto al canale ufficiale del club blucerchiato, l'allenatore della Sampdoria, Giampaolo, ha parlato delle prossime sfide che attenderanno la sua squadra e del turno infrasettimanale contro l'Inter.



“Ho una rosa con tanti giocatori, in grado di poter giocare dalla partita dall’inizio ed è frutto della crescita dei giocatori, c’è chi cresce e si migliora all’interno della squadra stessa. Chi c’era è cresciuto e chi è arrivato contribuirà a fare in modo che la squadra cresca ancora. Nelle tre partite qualcosa si dovrà cambiare ma penso di giocarmele una alla volta, con i calciatori che ritengo via via più funzionali all’avversario, con un piccolo squadro alla partita contro l’Inter di martedì. Le scelte che faccio sono orientate al Crotone con un mezzo occhio rivolto alla partita di Milano per contestualizzare bene i giocatori che ho a disposizione per queste due partite”.