Napoli-Sampdoria è una partita suggestiva per i tifosi blucerchiati, soprattutto perchè arriva in un momento di difficoltà della squadra, reduce da alcuni risultati negativi. Ma la gara del San Paolo è un match che anche Marco Giampaolo non vorrebbe perdersi per nulla al mondo. Il tecnico doriano si ritroverà di fronte Sarri, uno degli allenatori più simili per concezione e filosofia, e una delle squadre più forti del campionato. Oltretutto, si tratta anche di un club che pare aver manifestato un certo interesse per il mister della Samp.



Considerando le tre sconfitte nelle ultime quattro gare, i favori del pronostico pendono verso gli azzurri. Eppure Giampaolo è molto fiducioso: " I risultati non si possono smentire, però dietro i risultati ci sono le prestazioni, gli episodi" ha spiegato l'allenatore a Il Mattino. "Noi possiamo dire di aver sbagliato a Bologna ma nelle altre gare l’impegno e la prestazione ci sono sempre state. Ci gira anche qualcosa storto, nell’arco di una stagione può capitare, dobbiamo essere bravi a gestire con intelligenza questa fase".



La somiglianza tra le squadre però è soltanto a livello di filosofia: "Stiamo parlando di realtà diverse con obiettivi differenti. Ci può unire l’idea di giocare sempre la partita, ma più in generale è la nuova tendenza che si riscontra nel campionato italiano, esaltata dal Napoli. Dove si colloca la Samp in questo campionato?Ci sono club che, sia a livello economico sia a livello tecnico, sono seguiti dai punti esclamativi, partono con l’obbligo del traguardo. Noi, nel mazzo del campionato, siamo il jolly con la faccia simpatica".



In estate, dal Napoli sono arrivati Strinic e Zapata: "Sono due ottimi professionisti, inserimenti importanti per la Samp. Entrambi sono arrivati a Genova senza una vera preparazione nelle gambe, soprattutto a livello di partite, quindi inizialmente hanno giocato sulle ali dell’entusiasmo, della voglia, poi hanno pagato un po’ dazio a livello di condizione e per qualche infortunio". Inevitabile una domanda sul futuro, a cui Giampaolo risponde in questo modo: "Io mi preparo per la prossima partita, oramai ragiono così, non faccio progetti se non quelli legati al mio lavoro settimanale, perché nel calcio uno più uno può fare anche tre. Ho la Samp - conclude - e me la tengo stretta".