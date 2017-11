L'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo ha dichiarato a Premium Sport dopo la vittoria nel derby col Genoa: "Alla fine del primo tempo ho detto ai miei giocatori che avevamo qualche tensione di troppo, potevamo fare qualcosa di meglio. Siamo stati dentro la partita sul piano agonistico, ma dal punto di vista tecnico e del palleggio forse è stata la peggiore Sampdoria di questa stagione. Ma queste sono partite diverse, che hanno un peso specifico diverso: sono partite che conta vincere".



"Con Duvan Zapata abbiamo altre soluzioni rispetto al passato, a cominciare dalle palle alte e dal fatto che spesso sgrava Quagliarella dal tenere palla e aspettare che salga la squadra. Non si può dire se con Skriniar e Schick avremmo lottato per obiettivi più prestigiosi, perché ogni anno le ambizioni e le motivazioni cambiano nella testa dei giocatori. Loro sono giocatori molto forti, sono contento che Skriniar lo stia dimostrando e spero che presto lo possa fare anche Schick".



"Obiettivo Europa League o qualcosa in più? Sono molto esigente con i miei calciatori, ma non vogliamo fare calcoli: l'obiettivo è di migliorarci giornata dopo giornata. Io sottovalutato come allenatore? Lavoro sempre per migliorarmi, ma sono anche le qualità dei calciatori ad arricchire le idee e gli allenatori stessi. A volte ti fanno anche sembrare più bravo di quello che realmente sei".