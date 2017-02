Ryan Giggs, leggenda del Manchester United, voleva portare ad Old Trafford Kanté la scorsa stagione. Queste le parole dell'ex assistente di van Gaal: "La scorsa stagione speravo di prendere Kanté per lo United, la sua clausola sembrava buona in rapporto alla qualità. E' un incubo: non ti si scrolla mai di dosso".