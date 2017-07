La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie B. Gli agenti di Alberto Gilardino oggi incontrano la Cremonese per imbastire la trattativa sul piano economico, argomento solo accennato nel breve incontro della settimana scorsa ma non ancora seriamente affrontato. L’attaccante reduce dal Pescara non ha ricevuto altre proposte (nemmeno quella del Parma che, sotto sotto, lo intrigava) se non quella del suo amico Pippo Inzaghi che gli ha parlato del Venezia. Il Gila però è più interessato alla Cremonese - la città della moglie - e oggi potrebbe arrivare la fumata bianca. La stessa Cremonese resta vigile per Bianco (Carpi) e intanto ha definito l’accordo con l’esperto difensore centrale Dos Santos (Crotone).



Molte novità per il Palermo. Diamanti è arrivato in ritiro e oggi comincia ad allenarsi con Tedino, ma resta comunque in partenza: piace allo Swansea. Duro verdetto per Ingegneri, visitato al Policlinico di Monza: lesione del collaterale e del crociato, sei mesi di stop per il difensore arrivato dal Pordenone. Per il ruolo di vice Posavec vicino l’accordo annuale con Pomini (Sassuolo). Infine Nestorovski, che ha ribadito la disponibilità a rimanere.



Dezi (Napoli, era a Perugia) torna al Bari, che è in stand by per Colombatto e Krajnc dal Cagliari ma oggi dovrebbe chiudere con D'Elia (Vicenza); richiesta del Sion per Basha. Il Carpi ha preso il brasiliano Capela (Rio Ave), il giovane Malcore (Manfredonia) e insiste per Manaj (Inter, era a Pisa). Niente Cesena: De Luca (Atalanta, era a Vicenza) ha firmato per l’Entella, che già a gennaio l’aveva a lungo inseguito. Il Cesena si consola con Fazzi (Atalanta, era a Perugia), pensa a Frey (Chievo) e potrebbe dare il giovane Setola alla Pro Vercelli.



Il Frosinone ha chiesto Del Prete al Perugia, ma non molla Luperto (Napoli, era a Vercelli) e Gonzi (AlbinoLeffe). Sempre molto fermento per la Salernitana, che in porta aspetta Radunovic (lo dovrebbe prendere la Lazio dall’Atalanta per poi girarlo in prestito) e che oggi incontra Adejo (Vicenza). Il Pescara attende il via libera del Chievo per Gatto (era a Pisa). Al Perugia interessa Zanon della Ternana, che invece ha chiesto Bruno al Pescara e Comi alla Pro Vercelli. L’Ascoli per l’attacco insiste per Rosseti (Juve, era a Lugano).