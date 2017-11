Il Bomber è Tornato!!! ! #bomber #Gilardino #AlbertoGilardino #SpeziaFrosinone Un post condiviso da Alberto Gilardino Fan Page (@alberto_gilardino_fan_page) in data: 11 Nov 2017 alle ore 13:24 PST

Un spolverata veloce e... il, inconfondibile, del violino. Alberto Gilardinosi sblocca, alla quarta presenza, contro la capolista: un rigore, dubbio, che si infila a fatica alle spalle di Bardi e fa esplodere di gioia il Picco con il gol dell'1-1; prima gioia con la maglia delloper il 35enne, prima gioia in assoluto inper il numero 10 degli. Già, il primo nel campionato cadetto. E pensare che, negli altri club, nelle altre categorie, negli altri campionati, ne ha fatti 226...- "Amo il calcio, segnare è sempre bello". Questo, forse, è il segreto del. Il gol, la cura migliore a ogni acciacco, l'elisir di lunga vita che allunga carriere e ridesta attaccanti sopiti. Ha aspettato una chiamata dalla A, non è arrivata; e allora giù in Serie B, dove non aveva mai segnato semplicemente perché non ci aveva mai giocato (con il Piacenza nel 2000/01 nessuna presenza).Un amore per il calcio di altri tempi, che riporta al, quando da 24enne conquistava il Mondo, con la M maiuscola, in un'fatta di campioni, di uomini pronti al sacrificio, un'Italia che era un tutt'uno con il proprio ct. L'ultimo attaccante rimasto di quella Nazionale, visti gli addii di Toni, Del Piero, Totti, Inzaghi e Iaquinta, l'Un'Italia che non c'è più, e che spera nel miracolo diper battere la Svezia e conquistare un pass per il Mondiale. Mondiale che il Gila ha già nella sua personale bacheca.@AngeTaglieri88