Gino Pivatelli attaccante della Nazionale che non riuscì a qualificarsi al Mondiale del 1958, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha ricordato la sconfitta per 2-1 contro l’Irlanda del Nord a Belfast: "Avevo 24 anni, oggi ne ho 84 ma la ferita di quella sconfitta mi ha accompagnato per la vita, è un’indelebile cicatrice. Ci siamo vergognati per anni". Poi un pensiero sulla sfida persa dall’Italia contro la Svezia e un appello per gli azzurri: "Se ho visto l’Italia l’altra sera? Sì, e vado controcorrente: abbiamo una buona squadra, guidata da un ct serio e competente. Siamo più forti della Svezia. Belotti e Immobile, per favore, fate i gol che non ho fatto io."