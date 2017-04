L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, a Lady Radio parla così: ‘Spalletti, tra quello che ha guadagnato allo Zenit e poi ora alla Roma, non è un problema di soldi tra lui e la Fiorentina. A quell'età si cerca più il piacere di fare o meno un'avventura che a lui piaccia, a prescindere dall'aspetto economico. Con lui si potrebbe ridare un'identità alla Fiorentina, di far crescere i giovani più altri bonus per farlo diventare un uomo della società. Se prendi Spalletti per fare l'allenatore, anche con 5 milioni l'anno, lui non ci viene perché vuole sentirsi coinvolto. Certamente sarebbe una gioia immensa per lui allenare la Fiorentina. E' tifoso viola ma se non c'è un'idea non capisco chi glielo fa fare di venire a Firenze’.