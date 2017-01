L' ex portiere e campione del mondo con l'Italia nel 1982, Giovanni Galli, ospite del programma Beati Voi-Tutti santi su Tv2000 , ha ricordato il figlio Niccolò morto nel 2001 in un incidente stradale. "Dopo l’incidente di Niccolò due cose sono state fondamentali nella mia vita: il grande amore della mia famiglia e la fede. Ho perso mio padre a 19 anni e non pensavo di dover portare i fiori al cimitero a mio figlio. Se non avessi avuto questa grande fede e la convinzione di ritrovare e rivedere un giorno mio figlio sarebbe stato difficile convivere con questo dolore. Il dolore non passa mai, ci si può solo convivere”.