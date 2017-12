A volte il calendario fa strani scherzi.Il primo millennial della serie A e della Champions League, il più giovane esordiente di tutti i tempi in bianconero, questa sera potrà confrontarsi contro quello che spera possa essere il suo futuro ancor più che il suo passato. “Sarà una bella sensazione per noi, ma soprattutto per lui. La Juve sta facendo bene, questa sarà soprattutto una partita dove potrà mettersi in mostra. Come si sente? Lui è sempre tranquillo, in questi giorni si è gestito per bene e non vede l'ora di giocare”, ha raccontato a ilBiancoNero.com