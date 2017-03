Per fortuna solo tanta paura e, apparentemente, nessuna conseguenza seria per Sebatian Giovinco, colpito duro nel corso della partita di MLS tra il suo Toronto FC e il Philadelphia Union nella notte scorsa. La partita si è conclusa per 2-2, ma a far parlare è stato soprattutto l'intervento da dietro subito dal giocatore italiano e ad opera di una vecchia conoscenza della Serie A, l'ex milanista Oguchi Onyewu, passato alle cronache per la celebre scazzottata con Ibrahimovic sul campo di allenamento.



Giovinco è uscito dal campo dopo il fallo del suo avversario ma, secondo quanto dichiarato dal suo allenatore Greg Vanney, dovrebbe trattarsi di una semplice contusione alla gamba sinistra. Non un grande inizio di stagione per la Formica Automica, che nel debutto stagionale con Real Salt Lake si era fatto parare un rigore dal portiere avversario Rimando.