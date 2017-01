L'attaccante italiano del Toronto, Sebastian Giovinco ha dichiarato a Sky Sport24: "Oggi festeggio il mio 30esimo compleanno, ma di anni non me ne sento più di 27 sia mentalmente che fisicamente. In Cina c'è un mercato bollente, mi hanno riferito che c'è un interessamento, si vedrà, ne parleremo con il Toronto, io sto bene qui e vedremo cosa vorrà fare il club. Il mio procuratore mi ha riferito che c'è un'offerta, ma non mi ha detto qual è la squadra".



"L'Italia non mi manca. Sto bene qui e per adesso non ho nessuna intenzione di tornare. Da quando ho lasciato la Juventus, che è rimasta la squadra più forte, non ho mai pensato a un altro club italiano nel quale poter giocare. Sto bene qui a Toronto e non ci penso. Tra l'altro mi brucia ancora aver perso la finale della MLS nell'ultima stagione, è stato un grosso dispiacere perché la città, così come il Canada, non erano mai arrivati fin lì, ma ci riproverò e farò di tutto per vincerla".



"E' vero, in passato mi avevano detto che c'era un interessamento del Barcellona, ma sarei andato lì a fare il raccattapalle, con quei tre lì davanti non avrei mai giocato. Non ero interessato perché volevo giocare e con quei tre fenomeni che fanno la differenza anche con una sola gamba, non avrei trovato spazio".



"Non ho mai sentito il ct Ventura, ma non e' un problema. Le delusioni sono altre, mi dispiace non far parte della Nazionale, ma ognuno fa le sue scelte e va bene così, a me interessa solo che ci sia rispetto. Si vede che quello che ho fatto non basta".