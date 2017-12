Sono ufficiali le decisioni del giudice sportivo dopo gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco il comunicato:



Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc.JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, intonato un coro denigratorio di matrice territoriale.



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE



​KURTIC Jasmin (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); condotta gravemente antisportiva per avere, al 43° del secondo tempo, dopo avere subito un fallo, scalciato da terra un calciatore avversario colpendolo ad un caviglia senza procurargli conseguenze lesive.



CALCIATORI NON ESPULSI



PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA



AMMONIZIONE



PRIMA SANZIONE



​LICHTSTEINER Stephan (Juventus), MORETTI Emiliano (Torino)



PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO



AMMONIZIONE



PRIMA SANZIONE



BARRETO Edgar Osvaldo (Sampdoria), BENTACUR COLMAN Rodrigo (Juventus), CASSATA Francesco (Sassuolo), FASOLO Giulio (Cittadella), GALABINOV Andrey Asenov (Genoa), GENTILETTI Santiago Juan (Genoa), GONALONS Maxime (Roma), NIANG Mbaye (Torino), OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo), PELLEGRI Pietro (Genoa), PEZZI Enrico (Cittadella), RICCI Federico (Genoa), SALVI Alessandro (Cittadella), STRINIC Ivan (Sampdoria), ZUCULINI Bruno (Hellas Verona).



PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO



AMMONIZIONE



PRIMA SANZIONE



​PERILLI Simone (Pordenone).