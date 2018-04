Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 aprile 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



COMUNICATO UFFICIALE N. 223 DEL 30 aprile 2018

Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. JUVENTUS

Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che parte dei sostenitori della società Internazionale, assiepati nel settore “Curva Verde” 1°, 2° e 3° anello, si rendevano responsabili, al 10° del secondo tempo, di cori espressione di discriminazione razziale, durati alcuni secondi, nei confronti del calciatori della Juventus Matuidi Blaise; considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto; considerato, tuttavia, che ai fini della valutazione della concreta dimensione dei cori, e quindi della loro effettiva punibilità, è necessario acquisire il dato, anche approssimativo, degli occupanti dei settori coinvolti, nonché, con l’occasione, ricevere conferma che i cori discriminatori sono stati percepiti come provenienti, in maniera omogenea, da tutti e tre i settori della “Curva Verde” indicati nel rapporto; riservata ogni decisione in merito, anche in ordine alla sospensione dell’esecuzione della sanzione inflitta in occasione della gara Internazionale-Napoli del 30 aprile 2017 (CU LNPA n. 197 del 2 maggio 2017), per mancata decorrenza dell’annuale “periodo di prova”, dà mandato alla Procura federale di acquisire i dati e gli elementi sopra indicati.