Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 dicembre 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE

MELO DE CARVALHO Felipe (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, all'atto della notifica del provvedimento di espulsione, tenuto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

PERIN Mattia (Genoa): per comportamento antisportivo, avendo spintonato, a giuoco fermo, un calciatore avversario.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COLOMBO Roberto (Cagliari): perchè, al 35° del secondo tempo, si alzava ripetutamente dalla panchina proferendo parole irrispettose nei confronti del Direttore di gara.

CORDAZ Alex (Crotone): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore, impedendo ad un avversario di andare a rete.

VERRE Valerio (Pescara): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

ISLA ISLA Mauricio Anibal (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KRUNIC Rade (Empoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

NAVAL DA COSTA Joao Mario (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RIGONI Luca (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).