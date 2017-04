Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 18 aprile 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:





SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA



KALINIC Nikola (Fiorentina): per avere, al termine della gara, rivolto all'Arbitro espressione ingiuriosa.



PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna): per avere, al 25° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara espressione ingiuriosa.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



ALEESAMI Haitam (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).



IONITA Artur (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



KRUNIC Rade (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



LINETTY Karol (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



LUKIC Sasa (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PELUSO Federico (Sassuolo): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione).



PJANIC Miralem (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



POLITANO Matteo (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



RIGONI Luca (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).