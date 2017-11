Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 12esima giornata di Serie A.



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



FREULER Remo (Atalanta): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.





CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



VALOTI Mattia (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





AMMENDE A SOCIETA'



Ammenda di € 20.000,00 con diffida : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco che comportava a seguito della deflagrazione il ferimento di un fotografo per alcune schegge, senza ulteriori conseguenze fisiche conosciute; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. CROTONE per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti.