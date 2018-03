Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 20 marzo 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo (n. 1) e al 31° del secondo tempo (n.2), lanciato sul terreno di giuoco, all'interno dell'area di rigore, complessivamente n. 3 fumogeni che costringevano, nel caso del secondo lancio, l'Arbitro ad interrompere brevemente la gara per la loro rimozione; recidiva. Sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 - C.U. n. 129/CSA).



Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori insultanti nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.





CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BARAK Antonin (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



BENASSI Marco (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



BIRAGHI Cristiano (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



FORTUNA Wallace (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



KURTIC Jasmin (Spal 2013): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



MIRANTE Antonio (Bologna): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).



NIANG Mbaye (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ROSI Aleandro (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





ALLENATORI

AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA



ZENGA Walter (Crotone): per avere, al 4° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento irridente nei confronti del Direttore di gara e per avere proseguito detto atteggiamento dopo il provvedimento di allontanamento; nonché per aver assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un collaboratore della Procura federale nell'esercizio delle sue funzioni; recidivo.