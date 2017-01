Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 22esima giornata di Serie A.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE



VIVIANI Federico (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERNARDESCHI Federico (Fiorentina): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.



GOLDANIGA Edoardo (Palermo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



KRAFTH Emil Henry (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.





CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ASTORI Davide (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CACCIATORE Fabrizio (Chievo Verona): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).



GONZALEZ CASTRO Giancarlo (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).



QUAISON Robin Kwamina (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





AMMENDE A SOCIETA' - Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. ROMA per avere i suoi sostenitori fatto esplodere un petardo nel proprio settore al 31° del primo tempo, nonché per aver acceso fumogeni nel proprio settore al 22° ed al 31° del secondo tempo; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.